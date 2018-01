L'écrivain Aharon Appelfeld, rescapé de la Shoah, est décédé à l'âge de 85 ans

DISPARITION Son œuvre, consacrée en grande partie à la vie des juifs en Europe avant et pendant la Shoah, a été traduite en plusieurs langues…

L'écrivain Aharon Appelfeld est décédé à l'âge de 85 ans — ANDERSEN ULF/SIPA

Une des voix les plus importantes de la littérature israélienne s’est éteinte. L’écrivain israélien Aharon Appelfeld, qui avait survécu à la Shoah en Ukraine, est décédé dans la nuit à l’âge de 85 ans, ont annoncé ce jeudi ses proches.

Son œuvre, consacrée en grande partie à la vie des juifs en Europe avant et pendant la Shoah, a été traduite en plusieurs langues.

Déporté, il s’évade seul d’un camp à l’âge de 10 ans

Né en 1932 dans un village près de Czernowitz, ville roumaine aujourd’hui en Ukraine, dans une famille juive, sa mère est assassinée par les nazis et lui est déporté avec son père dans un camp. Il s’en évade seul en 1942 et survit ensuite dans les forêts, « adopté par un gang de criminels ukrainiens ».

Recueilli ensuite par les Soviétiques, il devient « garçon de cuisine » pendant neuf mois pour l’Armée rouge, qu’il quitte en 1945. Il immigre un an plus tard en Palestine mandataire. « Personne ne voulait des orphelins en Europe. Le seul endroit où l’on pouvait aller était la Palestine », racontait l’écrivain dans un entretien à l’AFP en 2010.

Aharon Appelfeld retrouve son père, lui aussi survivant de la barbarie nazie, en 1957 en Israël.

Plus de 40 ouvrages, romans et recueils de poèmes

Son premier livre paraît en 1962 et sera suivi par plus de 40 ouvrages, romans et recueils de poèmes. Il raconte dans son autobiographie Histoire d’une vie (1999) comment il a survécu à la Shoah.

Récipiendaire de nombreux prix à travers le monde, l’écrivain avait notamment reçu le prestigieux Prix d’Israël en 1983 et le Prix Médicis étranger en 2004 pour son autobiographie.

Aharon Appelfeld refusait d’être classifié comme un écrivain de la Shoah même s’il avait donné une voix à ceux qui n’avaient pas survécu. « Vous ne pouvez pas être un écrivain de la mort. L’écriture suppose que vous soyez vivant », avait-il confié à l’AFP.

Professeur de lettres dans le sud d’Israël

Professeur de lettres à l’université Ben Gourion de Beersheva, dans le sud d’Israël, de 1979 jusqu’à sa retraite, il avait publié son dernier roman il y a quelques mois.

Ami de l’écrivain américain Philip Roth, ce dernier en avait fait un personnage de son roman Opération Shylock.

La ministre de la Culture israélienne Miri Regev a déploré la disparition du romancier « qui nous a laissé des histoires de vie entières qui resteront dans notre souvenir collectif et personnel ».