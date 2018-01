«Kaamelott»: Alexandre Astier se livre (un peu) sur l'adaptation cinématographique de la série

Image extraite de la série «Kaamelott» — © Calt Productions

En voilà un qui se fait attendre. Alors que les fans de Kaamelott attendent désespérément l’adaptation ciné de la série, Alexandre Astier, son créateur, a donné des nouvelles de l’avancement du projet. Spoiler : le scénario est prêt.

« Il faut trouver des sous »

Sur France Inter mardi, Alexandre Astier a révélé que les problèmes juridiques avec la société de production CALT (qui produisait la série), avaient été réglés, et qu’un scénario de deux heures était dans la boîte. Néanmoins, il manque quelques éléments avant de lancer définitivement le projet de cette adaptation… « Il faut le faire comme il faut, explique l’acteur-réalisateur. Il ne faut pas que ce soit simplement une comédie avec uniquement des vannes à la con. Il faut que ce soit un film avec tout dedans - et tout dedans c’est compliqué. Il est écrit. Simplement, voilà, il faut trouver des sous. Je ne vais pas m’en sortir avec un film d’1h25. Ça ne dépend pas que de moi, vous vous doutez bien que je ne vais pas faire ça tout seul dans ma cave. Il faut que je trouve un petit peu plus de sous parce que c’est un film de près de deux heures, c’est compliqué à monter. »

En attendant, rien n’empêche les fans de se refaire les six saisons de la série pour patienter…