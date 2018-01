Beyoncé à l'affiche de Coachella 2018 avec... MHD et Jean-Michel Jarre

MHD au festival du Cabaret Vert à Charleville-Mezières le 27 août 2016 — Carl Hocquart

C'est le festival le plus médiatique du monde. Mardi, les organisateurs de Coachella, le grand rendez-vous musical et people du désert californien, ont révélé l'affiche de la prochaine édition, qui aura lieu les week-ends du 13 et du 20 avril prochains. Au programme: Beyoncé –qui avait dû annuler l'an dernier pour cause de grossesse– The Weeknd et Eminem. Côté français, c'est la grande diversité, notamment avec Jean-Michel Jarre, MHD et Petit Biscuit.

Cette fois, Queen B sera là

L'an dernier, enceinte de jumeaux, elle avait dû être remplacée par Lady Gaga sur ordre de ses docteurs. Cette fois, Beyoncé sera bien la reine de Coachella, avec la place de tête d'affiche du samedi soir. Le vendredi, ce sera The Weeknd, et Eminem le samedi.

Comme d'habitude, Coachella fait dans la diversité. On a du rock indé (St. Vincent, Haim, alt-J, Portugal the Man), du hip-hop (le phénomène Cardi B, Tyler the Creator, Migos, Post Malone) et de l'electro (Odesza, Kygo).

Le grand écart français

Côté tricolore, le pionnier du son et lumière Jean-Michel Jarre va se produire sur la scène d'Indio pour la première fois à 69 ans. A l'autre extrême, Petit Biscuit (18 ans) fera découvrir son electro chill au public américain. Mais on attend surtout de voir l’accueil fait à «l'afro-trap» du rappeur MHD, qui s'exporte outre-Atlantique depuis 2016 et devrait profiter de Coachella pour exploser. Allez, faut demander son visa dès aujourd'hui, pour éviter la mésaventure vécue par PNL l'an dernier.