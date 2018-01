«Downton Abbey»: Le tournage du film en 2018?

Image extraite de la saison 6 de «Downton Abbey» — © HBO

Pas sûr que la nouvelle contentera véritablement les fans, mais c’est déjà ça. Comme l’a révélé Phyllis Logan, l’interprète de Mrs Hughes dans Downton Abbey (qui pour rappel, a pris fin en 2015), il se pourrait que le tournage du film adapté de la série, débute enfin dans quelques mois.

Alors que les rumeurs d’un film courent depuis des mois, il semblerait que de petites avancées aient eu lieu du côté de Downton Abbey. Comme l’a confié Phyllis Logan au site du Daily Mail, les producteurs seraient entrés en contact avec les acteurs et actrices de la série, pour des questions de calendrier. « On a demandé à tout le monde ce qu’ils faisaient entre telle date et telle date », a expliqué l’actrice. Comme le précise le site britannique, des dates de tournage auraient été fixées à l’été 2018.

De plus, Phyllis Logan a révélé qu’un nouveau script était actuellement en réécriture, et ne tarderait pas à être dévoilé. Il n’y a donc plus qu’à croiser les doigts pour que tout ce petit monde s’accorde au plus vite.