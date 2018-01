«Destination Eurovision»: Mercy, née sur un navire de secours aux migrants inspire une chanson au duo Madame Monsieur

« Je suis née ce matin, je m’appelle Mercy. Au milieu de la mer, entre deux pays, Mercy. C’était un long chemin et maman l’a pris. Elle m’avait dans la peau, huit mois et demi. » En mai, ce refrain résonnera peut-être à Lisbonne (Portugal) lors de la finale de l’Eurovision si le duo Madame Monsieur est choisi pour représenter la France.

Cette chanson, intitulée Mercy, est forte en symboles puisqu’elle raconte l’histoire vraie d’un bébé né le 21 mars lors d’une opération humanitaire menée par SOS Méditerranée. La petite Mercy a ainsi vu le jour « à bord de l’Aquarius qui entrait dans le port de Catane [Italie] pour le débarquement de 945 personnes secourues en Méditerranée, explique ce mardi l’association sur les réseaux sociaux. Sa maman avait fait la traversée seule. Son papa était encore en prison en Libye. Nous n’avons pas eu de nouvelles depuis. »

