VIDEO. «Destination Eurovision»: Qui va représenter la France?

TELECROCHET France 2 révèle au compte-gouttes les artistes participant à « Destination Eurovision » et dont le ou les gagnants défendront les chances tricolores lors du prochain concours au Portugal…

« Destination Eurovision » est le nom du télécrochet que France 2 lance cette année pour désigner l’artiste qui représentera la France à l’Eurovision.

Dix-huit chansons ont été présélectionnées.

Les demi-finales seront diffusées les 13 et 20 janvier. La finale sera retransmise en direct le 27 janvier et les téléspectateurs auront alors l’opportunité de voter…

Ils sont dix-huit à espérer représenter la France à l’Eurovision en mai prochain à Lisbonne (Portugal). Artistes solos ou duo, pour décrocher leur ticket, ils devront s’imposer à Destination Eurovision, le télécrochet que France 2 lancera le 13 janvier. Pour la finale, prévue le 27 janvier, ils ne seront plus que huit en lice et leur sort sera entre les mains des téléspectateurs - et d’une dizaine de jurés internationaux – qui auront le dernier mot. La chaîne révèle au compte-gouttes les dix-huit candidats sélectionnés, ainsi qu’un bref aperçu de leurs chansons.



Voici les premiers noms officialisés – la liste sera mise à jour quotidennement au fil des annonces…

Noée - « L'un près de l'autre »

Si vous avez l’impression de déjà connaître Noée, c’est normal. Elle a été révélée en 2016 dans Nouvelle Star – elle avait atteint la demi-finale – sous le pseudonyme de Mélanie June. Celle qui se nomme à l’état civil Di Pietrantonio définit son style musical comme de « la variété française à tendance pop, à tendance folk ». Elle a composé la chanson qu’elle présente à Destination Eurovision, L’un près de l’autre.

Sweem - « Là-Haut »

Sweem – Clément Bighelli à l’état civil – a participé à la saison 5 de The Voice mais, éliminé lors de « l’épreuve ultime », il n’avait pas pu aller jusqu’aux émissions en direct. Son premier EP, Un matin d’hiver est sorti l’an passé, avec La baie d’Agonda en guise de premier single. Il décrit son style comme de « la chanson française (…) organique ». Il sera candidat à Destination Eurovision avec Là-Haut.

Madame Monsieur - « Mercy »

Couple dans la vie, Emilie Satt et Jean-Karl Lucas, forment le duo Madame Monsieur sur scène. En 2017, ils ont publié un EP, Tandem, pour lequel ils ont collaboré entre autres avec Disiz, Youssoupha ou Ibrahim Maalouf. Cette année, ils devraient publier leur premier album urbain et pop sur lequel figurera certainement la chanson qu’ils défendront à Destination Eurovision, intitulée Mercy. Comme l’expliquent les artistes sur leur page Facebook, le texte « raconte l’histoire vraie d’une petite fille née à bord du bateau Aquarius de SOS Méditerrannée France en mars dernier, alors que sa maman fuyait les violences de son pays. »

Emmy Liyana - « OK ou KO »

Repérée par Slimane alors qu’elle donnait un concert dans un bar, Emmy Liyana s’est retrouvée au casting de la saison 6 de The Voice, l’an passé. Eliminée lors du premier prime, elle figurait dans l’équipe de Zazie. C’est justement cette dernière qui a signé le texte de OK ou KO qu’elle proposera à Destination Eurovision.

Igit - « Lisboa Jérusalem »

Antoine Barrau, alias Igit, a participé à la saison 3 de The Voice, la même année qu’ Amir, qui est l’un des trois jurés de Destination Eurovision. Dans le télécrochet de France 2 le jeune trentenaire retrouvera aussi son coach de l’époque, Garou qui animera l’émission, et Christophe Willem pour lequel il a signé plusieurs textes de Rio, son dernier opus. Igit, qui a sorti un album, Jouons, en 2017, tentera de convaincre le public de le laisser représenter la France à l’Eurovision avec une valse, Lisboa Jérusalem…

Louka - « Mamma Mia »

Louka a signé l’an passé sur Monstre Marin Corporation, le label de Maître Gims. C’est ce dernier qui a signé, avec Vitaa, Mamma Mia, le morceau qu’il défendra à Destination Eurovision. Une chanson qui permettra à Louka de « faire un clin d’œil à [s] es origines italiennes », comme il le glisse dans sa vidéo de présentation.

June The Girl - « Same »

June The Girl s’appelle en réalité Marine. Avec son nom de scène, la jeune femme de 23 ans dit s’être construit un personnage « très solaire », d’une « fille qui a confiance en elle ». Celle qui a le même producteur que Vianney concourt à Destination Eurovision avec Same, un titre bilingue teinté d’électro.

Malo’- « Ciao »

Malory Legardinier, alias Malo’, est un nom familier des fans de Jean-Louis Aubert dont il est le protégé. Si bien qu’en plus d’assurer les premières parties de la tournée des Insus (le groupe Téléphone reformé sans Corinne), il a collaboré avec le rockeur pour son deuxième album Be/Etre paru l’an dernier. En tant que franco-australien, il semble logique que Malo’propose un titre bilingue en français et anglais – ou même trilingue puisque c’est un mot italien, Ciao, qui donne son titre à son morceau de Destination Eurovision.