Benjamin Biolay accuse le chanteur Grégoire de plagiat

Et un petit coup de gueule pour clore 2017, un ! Sur les réseaux sociaux samedi, Benjamin Biolay a fait part de son mécontentement, en signalant à ses followers les drôles de similitudes entre Ton héritage, l’un de ses plus grands succès, et Mes enfants, l’un des derniers morceaux du chanteur Grégoire.

« Vas-y mon Grégoire, dépouille ma chanson »

Alors que les deux chansons s’adressent aux enfants respectifs des deux artistes, Benjamin Biolay a remarqué que celle de Grégoire, sortie tout récemment, se rapprochait beaucoup de son titre sorti en 2009. Sur Instagram, le chanteur a alors publié une story pour pointer du doigt cet éventuel plagiat, rapporte Le Parisien. « Vas-y mon Grégoire, dépouille ma chanson. PS : pas beau la captation d’héritage », écrit-il, ajoutant « je préfère encore qu’il chante Oasis », faisant référence à la reprise de Grégoire de Don’t look back in anger, qui avait beaucoup fait rire les internautes.

Mais ce n’est pas tout. Benjamin Biolay en a remis une couche en postant une vidéo où il chantonne sur l’air de Mes enfants, un tout nouveau couplet de son propre cru : « Sachez que copier c’est pas beau/Même si travailler, c’est trop dur/Contre 100 notes et 3000 mots/Contre les cris et les murmures/Y a moyen de faire un morceau/Surtout pour sa progéniture/Sans faire d’emprunts ou pas trop/Et sans se faire gauler, c’est sûr/Qu’il n’y a que la honte qui dure. »

« Ce n’est pas un plagiat »

Interrogé par Le Parisien, Gégoire s’est dit surpris pas ces accusations. « C’est la cour de récré. Des chansons d’un père qui parle à ses enfants, il y en a des milliers à commencer par Mistral gagnant ou Morgane de toi de Renaud. Personne n’a le monopole de ce genre de morceaux. En ce qui me concerne, je me suis inspiré d’un poème de Rudyard Kipling "If" qui date de 1910. Alors, à partir de cette date, personne n’a le droit d’écrire un texte pour son enfant ? Et puis dans sa chanson, Biolay parle de lui à sa fille. Moi je donne des conseils universels à mes enfants. »

De même, Grégoire s’est défendu de tout plagiat. « La suite d’accords de nos deux chansons existe depuis des millions d’années et elle n’est pas la même sur tout le morceau, explique-t-il. Les mélodies ne sont pas identiques. Et moi c’est un texte récité et lui chanté. Biolay a un refrain et pas moi. La seule ressemblance c’est l’ambiance piano-voix. Il n’y en a pas plus que ça. Ce n’est pas un plagiat. » Et bonne année !