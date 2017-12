Shy'm dévoile les raisons de l'annulation des cinq concerts de sa tournée

Shy'm au concert RFM Music Show à Issy-les-Moulineaux, en juin 2017. — SADAKA EDMOND/SIPA

On ne pourra pas dire que la chanteuse n’est pas honnête. Sur son compte Instagram, Shy’m a préféré couper court aux rumeurs qui auraient pu se propager à la suite de l’annulation de cinq des concerts de sa tournée.

Ce vendredi 29 décembre, elle a ainsi dévoilé les vraies raisons de ces annulations : « Les cinq dates annu­lées corres­pondent aux cinq salles dans lesquelles il n’y a pas eu assez de tickets vendus afin de les main­te­nir. »

« J’en suis otage autant que vous »

La présentatrice de Nouvelle Star a également expliqué qu’elle n’était pas à l’origine de cette décision tranchée. « Si cela ne tenait qu’à moi, je les aurais toutes faites ces dates, à moitié vides (à moitié pleines), en aurais même ajouté cinquante autres, vous savez à quel point je peux être rock et non confor­miste quand il s’agit de nos rendez-vous et de mes enga­ge­ments, que j’ai toujours à cœur de tenir quand je peux encore le faire. Avec envie, cœur et passion », a écrit la chanteuse qui a sorti le 1er septembre dernier Héros (Warner), son sixième album studio.

La jeune femme de 32 ans a quand même tenu à s’excuser : « Il s’agit donc de cinq dates, et même si j’en suis otage autant que vous, je suis celle qui doit s’excuser pour celles et ceux que cela concerne. »