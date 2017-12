Facebook Live. L'auteur de bande dessinée Bastien Vivès a répondu à vos questions en direct

Bastien Vivès lors de la présentation d'un de ses albums — NOSSANT/SIPA

Bastien Vivès dont la nouvelle œuvre, Une sœur, est sortie chez Casterman, était en direct sur notre page Facebook ce vendredi à 14h30.

Il a dessiné et répondu à vos questions.

Bastien Vivès, célèbre auteur français de bande dessinée, présentera au prochain festival d’Angoulême qui se tient du 25 au 28 janvier 2018, sa nouvelle œuvre Une sœur sortie chez Casterman. Il était en direct sur notre page Facebook ce vendredi 29 décembre à 14h30 pour parler de son métier et nous donner une leçon de dessin. Et oui, il a dessiné juste pour vous, amis internautes et c'était un vrai plaisir !