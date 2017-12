André Rieu: «Quand j'étais mannequin, il n'y a que mon zizi qui les intéressait»

André Rieu lors d'un concert le 11 mars 2017 à Cologne. — babiradpicture/120/SIPA

André Rieu violoniste ? Oui. Chef d’entreprise ? Oui. Le musicien est à la tête de treize sociétés gérant notamment la production et la gestion des droits de ses œuvres. Mais André Rieu mannequin ? Et oui, le violoniste s’est en effet confié au Parisien sur ses séances de shooting, bien avant qu’il se lance véritablement dans la musique.

Le Néerlandais se souvient d’ailleurs d’une séance particulière où un photographe lui aurait demandé quelque chose d’un peu osé.

« Tu veux faire des photos de ton zizi ? »

« Un jour le photographe m’a dit : « Est-ce que tu veux faire des photos de ton zizi ? » Là, j’ai dit non. J’ai pris mon argent et ils ne m’ont jamais rappelé. Il n’y a que mon zizi qui les intéressait », explique le chef d’orchestre.

Après quarante ans de carrière, plus de 32 millions de disques et une décoration de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, c’est bel et bien grâce à son coup d’archet qu’André Rieu est entré dans l’histoire des arts.