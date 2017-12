VIDEO. Le célèbre jazzman Roswell Rudd est décédé

MUSIQUE Le tromboniste Roswell Rudd, qui a joué et collaboré avec les plus grands artistes jazz, est décédé jeudi 21 décembre à l’âge de 82 ans…

L'album — Sunnyside Records

Cela faisait quatre ans que Roswell Rudd se battait contre la maladie. Le célèbre tromboniste et compositeur américain est mort jeudi 21 décembre d’un cancer diagnostiqué en 2013.

Originaire de Sharon dans le Connecticut (Etats-Unis), le musicien intègre l’université de Yale de 1954 à 1958, où il étudie l’ethnomusicologie et intègre un groupe dixieland (style de jazz traditionnel souvent attribué à La Nouvelle Orléans) de la prestigieuse faculté. Deux albums naîtront de cette formation.

Cecil Taylor, John Tchicai, Archie Shepp,…

Bien qu’il est commencé par du jazz classique, Rudd est surtout connu pour être un des musiciens majeurs du free-jazz et de l’avant-garde jazz.

Dans les années 1960, Roswell Rudd jouait de la musique avec des musiciens de jazz révolutionnaires tels que le pianiste Cecil Taylor et les saxophonistes John Tchicai et Archie Shepp. Il apparaît aux côtés de Shepp, notamment lord du live à San Francisco de 1966, ainsi que sur l’album Four For Trane sorti en 1964.

Rudd était également le tromboniste dans la première édition de Libermation Music Orchestra de Charlie Haden et a participé à plusieurs enregistrements de Carla Bley dans les années 1970.

De nouvelles explorations

Dans les années 1980 et 1990, le tromboniste de renom travaille avec Thelonious Monk et Herbie Hichols. Mais c’est à partir des années 2000 que Roswell Rudd explore de nouvelles contrées, en intégrant notamment le trombone dans des musiques traditionnelles africaines. De là naîtra une collaboration avec le malien Toumani Diabaté, et la sortie de l’album Malicool, en 2002.

Après de nombreuses distinctions, dont un Grammy Awards pour la meilleure performance vocale et pour le meilleur album instrumental de jazz en 1999, le musicien est touché par le cancer en 2013. Accompagné de sa femme Verna Gilis, également musicienne, il a d’ailleurs sorti un clip cette année. Intitulé Awesome & Gruesome, ils chantent tous les deux à propos de la maladie qui l’a emportée.