Un an après la mort de George Michael, sa famille publie un émouvant message

George Michael en concert à Prague en août 2011 — Petr David Josek/AP/SIPA

« Bonjour à tous. Difficile de croire que c’est déjà la fin de l’année, où tout ce temps a-t-il filé ? ». C’est avec ces quelques mots que les proches de l’icône pop britannique, George Michael, ont décidé de délivrer un émouvant message à destination de ses fans. Posté sur le site officiel du chanteur décédé il y a un an, le jour de Noël, le texte rend hommage à l’interprète des tubes planétaires « Last Christmas » et « Careless Whisper ».

Une photo de « Yog » (le surnom du chanteur «) enfant surplombe le message rédigé par son entourage. » Ce Noël s’annonce particulièrement dur sans lui, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls à traverser le triste anniversaire de sa perte", ont notamment écrit ses proches.

100 millions d’albums vendus

Né Georgios Kyriacos Panayiotou, en Angleterre, le chanteur a vendu plus de 100 millions d’albums tout au long de sa carrière. Il s’est d’abord fait connaître au sein du groupe Wham !, au côté d’Andrew Ridgeley, au début des années 1980, avec des tubes tels que Wake Me Up Before You Go Go ou Careless Whisper. La formation s’est séparée en 1986.

Âgé de 53 ans lorsqu’il est décédé, George Michael a laissé à l’abandon toute une communauté de fans. « Yog, qui adorait Noël et espérait toujours qu’il neige, aurait voulu que vous - qui l’aimez et l’admirez-, preniez un moment, leviez votre verre et appréciez sa musique à fond (…) Comme nous le savons tous, Noël n’est pas toujours un moment évident, la vie est loin d’être parfaite et la famille peut parfois être compliquée.. Donc si vous le pouvez, en souvenir de cette année, prenez un moment pour dire à vos proches que vous les aimez », conclut le message.