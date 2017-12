Agression sexuelle: Une chanteuse pro-Trump accuse son ancien directeur de campagne

Une chanteuse a accusé l'ancien directeur de campagne du président américain Donald Trump de lui avoir donné une claque sur les fesses à plusieurs reprises lors d’une soirée à l'hôtel Trump International de Washington en novembre, selon le site américain d'information Politico.

>> A lire aussi : Y a-t-il un prédateur sexuel dans votre film préféré ? Rotten Apples vous dit tout

Joy Villa - qui avait affiché son soutien à Donald Trump en portant une robe floquée de l’inscription « Make America Great Again » aux Grammy Awards cette année - a déclaré lors d’une interview vendredi que Corey Lewandowski lui avait « donné une claque » sur le derrière après avoir posé pour une photo avec elle lors de la soirée en l’honneur du premier anniversaire de la présidence Trump.

« Je porte ce tailleur argenté et un pantalon élastique, et après la photo, il me claque le cul très fort, a déclaré Joy Villa. C’était complètement humiliant et choquant. »

Here’s the photo of @CLewandowski_ seconds before he slapped my ass, I told him to stop, and then he did it again. I was shocked and embarrassed by his behavior. https://t.co/61EYvOG4e9 pic.twitter.com/a8NgLnvCEZ