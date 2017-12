Un incendie touche le zoo de Londres

Plus de 70 pompiers étaient mobilisés samedi matin pour combattre un incendie au zoo de Londres, a indiqué la brigade des pompiers de Londres, qui ne pouvait préciser si des animaux étaient menacés par le feu. « Dix véhicules et 72 pompiers ont été appelés pour un feu dans un café et un magasin dans l'enceinte du zoo de Londres. Environ les trois quarts d'un magasin et d'un café et la moitié du toit sont actuellement en flammes », a précisé la brigade peu avant 8h30 sur son site internet.

« Une zone où se trouvent des animaux est située à proximité de l'incendie, ont ajouté les pompiers. On ne sait pas si des animaux sont menacés à ce stade. »

La cause de l'incendie, pour lequel les pompiers ont été appelés au petit matin n'est pas connue à ce stade. Sur son compte Twitter, le Zoo de Londres expliquait samedi matin « traiter actuellement un incident sur son site » et promettait de donner des informations « aussi rapidement que la situation le permettra ».

ZSL London Zoo is currently dealing with an incident on site after a fire broke out. We’d like to reassure you that the fire is now under control. The Zoo will be closed today until further notice. We will update as quickly as the situation allows.