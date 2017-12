Séries, ciné, musique... 17 choses qu'on a (beaucoup, beaucoup, beaucoup) aimées en 2017

Parmi les meilleurs souvenir de 2017: «Claws», les 50 ans du Summer of Love, Juliette Armanet et la victoire portugaise à l'Eurovision. — TNT - David Graves / Rex Feat/REX/SIPA - SADAKA EDMOND/SIPA - Rolf Klatt/Shutterstock/SIPA -

Cette année, au service culture et médias de 20 Minutes, on aura écouté des centaines de disques, vu des dizaines de films, binge-watché des séries en rafales, enchaîné les plateaux-télé et lu deux ou trois livres. Que va-t-on garder en mémoire de tout ça ? La boîte à souvenirs de 2017 a rendu son verdict. Voici 17 choses que l’on a beaucoup aimé cette année (liste non-exhaustive).

Voir tomber les porcs et la parole des femmes se libérer.



et la parole des femmes se libérer. Pierre Lapointe et sa mélancolique Science du coeur (un des tout meilleurs albums de l’année) et la révélation Eddy de Pretto qui dézingue le mythe de la virilité dans Kid. Deux garçons sensibles et forts de la chanson francophone.

. Le biopic Dalida de Lisa Azuelos, l’incroyable interprétation de Sveva Alviti et le look kitschissime de Nicolas Duvauchelle.

- Detroit et le cinéma badass de Kathryn Bigelow. Un jour dans la vie de Billy Lynn , grand film – que, hélas, personne n’a vu - sur l’Amérique d’aujourd’hui et son storytelling. The Lost City of Z et son récit vertigineux d’une obsession. Le cathartique Traque à Boston … Bref, le cinéma américain qui va bien.



Discuter d’amour avec Alexa d'Amazon



La série d’animation pour adultes Big Mouth , débarquée sur Netflix en septembre, nous a plongé dans les hormones explosives, les amours gênantes et les affres visqueuses de cette bête immonde qu’est la puberté. Aussi drôle que perché ! Bienvenue dans l’âge ingrat…



(très très très bientôt). Le succès de Juliette Armanet (en attendant les Victoires) avec ses chansons élégantes et délicieusement romantiques.

Jolly Jumper ne répond plus . Guillaume Bouzard qui reprend le mythe Lucky Luke avec son humour… disons… particulier. dans cet épisode, le cow-boy oublie un peu ses missions de héros. Il est inquiet : Jolly Jumper ne lui parle plus. Le cheval est-il malade ? Ou fâché ? C’est beau un héros qui doute…



Se forcer à mater les deux premières saisons du Bureau des Légendes pour apprécier la troisième.



pour apprécier la troisième. Se lever à 3h du matin pour aller voir un concert en haut du Canigou au lever du soleil, mais aussi partir à la recherche de l’amour et de la liberté à l’occasion des 50 ans du Summer of Love californien.

À 6h pile, le concert commence. On ne voit pas grand chose, mais la musique est bonne. Les musiciens sont abrités derrière un camion. pic.twitter.com/DrGsgDPGFT — Claire Barrois (@ClaireBarrois) July 30, 2017