Dites-nous comment vous parlez, nous vous dirons (précisément) d'où vous venez

Vous non plus vous ne dites pas « pain au chocolat » ? — Martin Lee / Rex Featur/REX/SIPA

Chez vous, on cinse le sol, on clenche la porte, on fait des gâtés ou on n’aime pas le brin ? Vous n’êtes donc pas Parisien. Car la langue parisienne, influencée par les multiples origines de ceux qui la parlent et vouée à être un standard dans tout le pays, est sans saveur.

On parie qu’on sait d’où vous venez

Grâce à L’atlas des français de nos régions (éd. Armand Colin) écrit par Mathieu Avanzi, on parie qu’on peut deviner d’où vous venez. Si le linguiste et spécialiste des français régionaux a basé ses études sur les réponses de Français récoltées sur cette page, nous vous proposons de répondre à un petit quiz. Langues de toutes les provinces, exprimez-vous !