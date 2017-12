«C'est quoi le cadeau le plus moche qu'on vous a offert ?», «Des chaussettes et du shampoing»...

« C’est quoi la pire chanson qu’on vous a demandé de chanter ? », « Quel est le cadeau le plus moche qu’on vous a offert ? », C’est quoi le truc le plus dangereux que vous avez fait ? », etc.

Pour la sortie de leur album «Les Stentors chantent Noël», le groupe s’est gentiment prêté au jeu de l’interview WTF.

Les fêtes de fin d’année approchant, quoi de plus normal que de proposer à ces chanteurs d’opéra une session spéciale Noël. L’occasion d’aborder leur hygiène, leurs pires cadeaux et le snowboard aux Buttes Chaumont.

Emilie Petit