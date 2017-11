Sacré « tycoon des télécoms et magnats des médias », Xavier Niel (Iliad), Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid et Brigitte Macron, l’épouse du président français, sont considérés comme les trois premiers Français les plus influents dans le monde, selon la rédaction de Vanity Fair.

>> A lire aussi : Station F, l'incubateur géant façon Xavier Niel, ça va ressembler à quoi?

Sur la première marche du podium, Xavier Niel, fondateur d’Iliad, « père de la Freebox et du forfait mobile à 2 euros », était classé seulement 26e l’an dernier.

Brigitte Macron « L’archétype de la femme sexy »

Cette année, l’homme d’affaires apparaît pour Vanity Fair France comme « la nouvelle coqueluche de ces messieurs de la Silicon Valley, dont le nom se murmure au sein de la petite élite tech qui gouverne le monde moderne ». A la troisième place après Zinédine Zidane, la première dame française « fascine les médias étrangers avec Emmanuel Macron ». « Elle est l’archétype de la femme sexy, intelligente et dans la fleur de l’âge », estime Vanity Fair. Quatrième du classement des Français « qui font rayonner le génie français dans le monde », l’astronaute Thomas Pesquet est suivi par la réalisatrice franco-turque de cinéma Deniz Gamze Erguven.

>> A lire aussi : Brigitte Macron en Une de «Elle», retour sur un coup de com' savamment maîtrisé

Isabelle Kocher, directrice générale d’Engie, seule femme à diriger un groupe du CAC 40, se classe 7e après l’artiste contemporain Xavier Veilhan. Le chef Alain Ducasse (8e), Fidji Simo, l’une des dirigeantes de Facebook (10e), l’acteur Arnaud Valois (11e, à l’affiche de 120 battements par minute qui représentera la France aux Oscars), Alexandre Bompard, PDG de Carrefour (12e), l’écrivain franco-rwandais Gaël Faye (13e), le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian (16e), l’actrice Isabelle Huppert, « la Meryl Streep française » (17e) et le prix Goncourt 2016 Leïla Slimani (20e) sont également cités.

Emmanuel Macron absent du classement

La maire de Paris Anne Hidalgo (23e, même rang qu’en 2016), l’écrivain Emmanuel Carrère (26e), les musiciens de Daft Punk (28e), l’homme d’affaires Patrick Drahi (38e), le pâtissier Christophe Adam, pâtissier (40e), l’architecte Odile Decq (47e) et la chanteuse Camille Bertault (50e), ont également été sélectionnés par la rédaction du magazine.

L’an dernier, le classement était dominé par le trio composé par la chanteuse Christine And The Queens, l’artiste contemporain JR et Aurélie Dupont, la directrice de la danse de l’Opéra de Paris. A la 6e place des Français les plus influents en 2016, Emmanuel Macron ne figure pas au classement 2017 de Vanity Fair France.

L.B. avec AFP