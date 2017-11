American Music Awards 2017: Pink fait la grimace en écoutant Christina Aguilera

REACTION Christina Aguilera a interprété « I will always love you » de Whitney Houston...

L'image de Pink pendant la prestation de Christina Aguilera aux American Music Awards. — Twitter

Christina Aguilera est montée sur la scène des American Music Awards pour interpréter I will always love you de Whitney Houston ce dimanche. Dans le public, le visage plutôt crispé de Pink en écoutant l’hommage a quelque peu amusé les internautes.

De nombreux twittos ont rebondi sur cette image pour critiquer la prestation de Christina Aguilera.

I think we all stand with pink's reaction listening to christina #AMAs pic.twitter.com/Yxj2QdDvUQ — JAMIE (@habjxmie) November 20, 2017

Mais, Pink a très vite démenti sur la Toile. « Christina a déchiré ce soir pour l’une de nos chanteuses préférées de tous les temps. Ca c’est pour Whitney, et je suis impressionnée par le talent de Christina. Montrez l’extrait où je suis en larmes », a-t-elle souligné. Mais elle ne précise pas ce qu’il y avait derrière cette expression faciale.

Yes. THIS. Christina fucking killed it tonight for one of our favorite singers ever. This about Whitney, and I am in awe of Christina's talent. Show the clip where I'm in tears, you negative Nancy's 🤘🏽✌🏼❤️ https://t.co/5Lroq73xrQ — P!nk (@Pink) November 20, 2017

Les deux chanteuses ont vécu de longues années de froid dans le passé. Elle se sont disputées à l’époque de Lady Marmalade. Pink avait sous-entendu que Christina Aguilera la copiait en faisant appel à Linda Perry pour lui écrire des morceaux. Elles ont fini par se réconcilier (officiellement) en août dernier.