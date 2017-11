Lena Dunham présente ses excuses après avoir défendu un scénariste de «Girls» accusé de viol

Vendredi, l’actrice Aurora Perrineau a accusé le scénariste Murray Miller de l’avoir violée en 2012. Dans sa déposition à la police de Los Angeles, elle a expliqué qu’elle l’avait rencontré lors d’une soirée alors qu’elle était âgée de 17 ans. Selon le site The Wrap, elle aurait déclaré que, ce soir-là, elle avait suivi ses amis qui raccompagnaient Miller chez lui car il était saoul. « Je me suis réveillée nue dans son lit. Il était sur moi, en train d’avoir un rapport sexuel avec moi. A aucun moment je n’ai consenti à avoir un quelconque contact sexuel avec Murray », aurait-elle affirmé.

Dans un communiqué, les avocats de Murray Miller ont démenti ces allégations et assurent que son équipe juridique « a recueilli des preuves accablantes qui contredisent directement ces accusations fausses et offensantes ». Le scénariste a également reçu le soutien de la comédienne Lena Dunham, créatrice de la série Girls pour laquelle il a écrit des scénarios. « Je crois en plein de choses, mais mon principe premier est de soutenir ceux qui m’ont aidée, qui ont rempli mon monde d’amour », a-t-elle tweeté.

I believe in a lot of things but the first tenet of my politics is to hold up the people who have held me up, who have filled my world with love.