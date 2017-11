Interdire la cigarette à l’écran? L’idée de la ministre de la santé fait tousser de rire le milieu

Claudia Cardinale en 2008 aux Steiger Awards — Jens Hartmann / Rex Fea/REX/SIPA

Régulièrement le débat revient sur le tapis. Les actrices et acteurs la clope au bec à l’écran inciteraient les jeunes spectateurs de cinéma à fumer. Du coup, pourquoi ne pas interdire la cigarette à l’écran ?

Votant une mesure sur l’augmentation du prix du tabac d’ici 2020, Nadine Grelet-Certenais, sénatrice PS de la Sarthe, a remis une pièce dans le juke-box et accusé le cinéma de faire de « la publicité détournée pour la consommation de tabac. 70 % des nouveaux films français mettent à l’image au moins une fois une personne en train de fumer. Ça participe peu ou prou à banaliser l’usage, si ce n’est à le promouvoir, auprès des enfants et des adolescents, qui sont les premiers consommateurs de séries et de films, sur internet notamment. »

« Dénormaliser l’image du tabac »

La ministre de la santé Agnès Buzyn a trouvé l’idée excellente, « Je ne comprends pas l’importance de la cigarette dans le cinéma français », et a prévu d’en parler avec sa collègue ministre de la Culture, Françoise Nyssen, pour « dénormaliser l’image du tabac dans la société. » On ne sait pas encore quelle forme prendrait cette réforme et si elle concernerait les films français uniquement, ou aussi les séries ou productions étrangères. Quid également des films anciens ? Faudra-t-il effacer les mégots des archives de la Cinémathèque ?

Bien sûr, les réactions, essentiellement moqueuses ou plus véhémentes, ne se sont pas fait attendre pour dénoncer l’absurdité de la mesure envisagée.

Donc je suppose qu'il sera également interdit dans les films de se droguer, de dépasser les vitesses limites, de traverser en dehors des clous, et évidemment de tuer. Les polars vont en prendre un coup. Ils sont complètement dingues https://t.co/Xbq6mOpQsD — La Tribune de l'Art (@ltdla) November 17, 2017

C'est une bonne idée de supprimer la cigarette du cinéma. Il faut éduquer les spectateurs. Dans le même esprit, si les criminels pouvaient arrêter d'y dire des gros mots, dépasser les limites de vitesse et commettre des crimes, ce serait parfait. — K0Z (@koztoujours) November 18, 2017

Interdisez Christian Clavier déjà mdr https://t.co/SZsX9YBXEJ — VEGANesh2 (@Ganeshdeux) November 18, 2017

"Par ailleurs, les personnages des films français devront désormais manger 5 fruits et légumes par jour" https://t.co/K8xWi1u4HZ — Le Cinéma est mort (@LeCinemaestmort) November 18, 2017

Tu ne peux pas interdire la cigarette dans le cinéma français sous prétexte qu'elle incite les jeunes à fumer



Si de toute façon les jeunes ne vont pas voir de films français. pic.twitter.com/CuZfyBwVWm — Guillaume Tixier (@GuillaumeBixier) November 18, 2017

>> A lire aussi : Ce que la série «The Leftovers» a changé dans nos vies