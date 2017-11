Mort de Malcolm Young: Les plus beaux solos du guitariste d'AC/DC

Malcolm Young en concert à Chicago, le 30 octobre 2008. — Wenn / Sipa

Un guitariste de génie. Le communiqué d’annonce du décès du guitariste d’AC/DC, Malcolm Young, à l’âge de 64 ans, n’a pas manqué de rappeler à ses fans le talent du rockeur : « Reconnu pour ses prouesses musicales, Malcolm était un auteur-compositeur, un guitariste, un interprète, un producteur et un visionnaire qui en a inspiré beaucoup. Dès le début, il savait ce qu’il souhaitait accomplir et, avec son petit frère, a conquis la scène mondiale en donnant le meilleur de lui-même à chaque concert. » 20 Minutes a compilé ses plus beaux solos.

Sur scène avec les Rolling Stones

Le 20 juin 2003, Angus et Malcolm Young montent sur scène avec les Rolling Stones à Leipzig, en Allemagne. Et livrent un magnifique blues sous la voix de Mick Jagger avant d’y apporter leur touche avec des solos tout en finesse, mais épatants.

De l’énergie à revendre

Mais Malcolm Young est surtout connu pour son énergie sur scène. Sur sa guitare, derrière le micro et entre deux pas de danse, le fondateur du groupe de hard-rock n’hésite pas à tout donner sur scène. Comme sur ces images :

Une histoire de frères

Initié à la guitare par son grand frère George, Malcolm montre ensuite le chemin à son petit frère Angus, qu’il prend comme guitariste solo d’AC/DC. Et avec lequel il partage de grands moments sur scène. Pour notre plus grand plaisir.