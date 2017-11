VIDEO. Johnny Hallyday a été hospitalisé pour détresse respiratoire

Laeticia et Johnny Hallyday, le 4 juillet 2016 à Paris. — Zacharie Scheurer/AP/SIPA

L’état de santé de Johnny Hallyday est de plus en plus préoccupant. Le chanteur a été hospitalisé dans la nuit de dimanche à lundi selon l’hebdomadaire ​Voici et serait depuis de retour dans sa maison à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). En dépit de nouvelles rassurantesvenant de proches du chanteur, il semblerait que le traitement contre son cancer du poumon ait épuisé l’organisme de Johnny Hallyday.

>> A lire aussi : Un hacker fait annoncer par France Bleu la mort de Johnny Hallyday

Entre inquiétudes et vie qui continue

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs alarmantes courrent sur une aggravation de l’état de santé du plus fameux des chanteurs français. Cet été, alors qu’il donnait une série de concerts pour la tournée des Vieilles Canailles, son compagnon de route Eddy Mitchell disait son inquiétude. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, Johnny et sa femme montrent que la vie continue pour eux et leurs filles, d’anniversaires en repas avec les copains.