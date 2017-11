VIDEO. Ce moment étrange où Philippe Katerine chante «Moustache» chez Jimmy Fallon

Jimmy Fallon et PHilippe Katerine sur la scène du «Tonight Show», en novembre 2017. — Capture d'écran NBC

« Avant de commencer, je tiens à rappeler que chaque morceau est bien réel. » C’est comme cela que Jimmy Fallon avait présenté la chanson Moustache de Philippe Katerine aux spectateurs de son Tonight Show en juillet.

L’animateur star de la chaîne américaine NBC avait ensuite moqué la pochette de l’album, montrant l’artiste français, avec l’air d’un ravi de la crèche, au côté de ses « parents ». « C’est génial comme chanson (…). Moi, j’adore », avait tout de même nuancé le comique avant d’inviter le Frenchie a se produire dans son émission.

« Ah ah ah ah ah »

Les paroles ne sont pas restées en l’air car, mercredi, Philippe Katerine était bel et bien sur la scène du Tonight Show. En costume blanc, entouré de danseuses vêtues de moustaches géantes, il a interprété sa chanson aux paroles minimalistes, essentiellement composées de « Ah ah ah ah ah » et de « Oh oh oh oh oh ». Jimmy Fallon a fini par le rejoindre, bonnet blanc sur le crâne, et par se laisser volontiers poser une fausse moustache sur la lèvre supérieure.

Une séquence absurde (très Jean-Christophe Averty) qui n’a pas vraiment de quoi étonner celles et ceux qui connaissent l’univers farfelu de Katerine, mais qui aura sans doute déconcerté le yankee lambda…