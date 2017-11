Un tableau de Vinci adjugé 450,3 millions de dollars, record pulvérisé

Le record de la toile la plus chère du monde vient d’être pulvérisé. Le coupable ? Un tableau du peintre italien Léonard de Vinci adjugé mercredi 450,3 millions de dollars lors d’enchères chez Christie’s à New York.

Au terme d’une séquence échevelée de 19 minutes, Salvator Mundi (sauveur du monde), dernier tableau du maître encore en possession d’un collectionneur privé, a laissé loin derrière Les Femmes d’Alger (version 0), de Pablo Picasso, vendu 179,4 millions de dollars en 2015.

Leonardo da Vinci's masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb