Mathieu Madénian et Thomas VDB taclent à nouveau Delphine Ernotte

Tweet posté le 15 novembre 2017 sur le compte de Mathieu Madénian. — Capture d'écran Twitter @mathieumadenian

Les blagues les plus longues ne sont pas forcément les moins bonnes. Ce mercredi, les humoristes Mathieu Madénian et Thomas VDB réveille la guéguerre à distance qui les oppose depuis mars à Delphine Ernotte, la PDG de France télévisions. Sur Twitter, ils ont posté une photo sur laquelle ils apparaissent avec l’édition du Parisien du jour qui titre : « France télévisions coûte-t-elle trop cher ? ». Une image qu’ils ont accompagnée du commentaire : « Nous, au moins, on vous fait économiser. »

Nous au moins on vous en a fait économiser... pic.twitter.com/SqaxgfZV1A — Mathieu Madénian (@mathieumadenian) November 15, 2017

Une référence à leur départ du service public en début d’année après qu’un de leur sketch a été déprogrammé à la dernière minute car Delphine Ernotte aurait mis son veto. Dans la vidéo en question, le duo conseillait à Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, alors candidats à la présidentielle, « de se faire mettre en examen pour remonter dans les sondages », allusion à la situation dans laquelle se trouvait François Fillon.

« Vous ne me faites pas rire »

Une bataille à distance à travers les médias et les réseaux sociaux a alors débuté. « Je vous dois la vérité : vous ne me faites pas rire… », avait ainsi répondu la dirigeante de France télévisions à une vidéo que leur a adressé sur Twitter Madénian et VDB.

@TheThomasVDB @France2tv Hello messieurs, très sympa votre message et je vous dois la vérité : vous ne me faites pas rire... 😉 — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) March 13, 2017

Ces derniers avaient fini par interpréter le sketch controversé sur le plateau de Quotidien, sur TMC et depuis, ils œuvrent sur W9 avec leur pastille « Le message de Madénian et VDB ».