Avec «Mario» et «Zelda», Nintendo domine les nominations des Game Awards

JEU VIDEO «Horizon Zero Dawn», «Persona 5» et «PlayerUnknow's Battlegrounds» sont également dans la course au titre de jeu de l'année...

«Super Mario Odyssey» s'adresse avec intelligence à tous les joueurs, quel que soit leur niveau. — Nintendo

Ce sont un peu les Oscars du jeu vidéo. Les nominations des Game Awards, qui se dérouleront le 7 décembre, ont été annoncées mardi. Et sans surprise, Nintendo arrive en tête avec 23 nominations, et deux titres parmi les cinq prétendants au jeu de l’année : The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey.

Dans cette lutte fratricide, seul Horizon Zero Dawn, de Sony, pourrait créer la surprise. Sans leur faire injure, Persona 5 (Atlus) et le phénomène multiplayer PC PlayerUnknown’s Battlegrounds (Bluehole) devraient avoir du mal à se mêler à la lutte.

Des blockbusters et quelques titres indé

Zelda, Mario, Horizon Zero Dawn et Destiny 2 comptent six nominations chacun. Ils devancent Hellblade : Senua’s Sacrifice (cinq), Persona 5, Wolfenstein 2 et Cuphead (quatre). Parmi les bonnes surprises, on trouve notamment What Remains of Edith Finch et Nier : Automata, nommés dans la catégorie narration.

Les Game Awards sont organisés depuis 2014 par des représentants de l’industrie. Une cinquantaine de magazines et sites spécialisés votent. Ils sont principalement américains (Wired, The Verge, Polygon) mais quelques publications internationales participent (Edge pour le Royaume-Uni et JeuxVideo Magazine pour la France). Rendez-vous le 7 décembre pour connaître le successeur d'Overwatch.