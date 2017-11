Cela se passe sur terre et dans les airs. Après le succès du spectacle « Pégase & Icare », le cirque équestre Alexis Gruss et la compagnie Les Farfadais ont créé un nouveau spectacle, Quintessence*. Sur le sable du chapiteau, la famille Gruss et ses 40 chevaux font une nouvelle fois la démonstration de leurs talents de voltigeurs et d’équilibristes. Tandis qu’en l’air dansent les acrobates. Une création originale époustouflante.

20 Minutes assistera mercredi matin aux répétitions du spectacle. La vidéo sera diffusée en direct sur sa page Facebook.

* Jusqu’en mars 2018, sous le chapiteau Alexis Gruss, porte de Passy, à Paris.

Charlotte Murat