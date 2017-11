Depuis son apparition à l'émission The Voice, la chance sourit à Amir : son premier album en français, Au coeur de moi, s'est vendu à plus de 300.000 exemplaires et lui a valu de décrocher le titre de chanson francophone de l'année aux NRJ Music Awards.

Son deuxième album, Addictions, est paru le 27 octobre et lui a valu d'être sacré meilleur artiste français aux MTV EMA 2017.

Amir chantera en direct ce mardi pour les internautes de 20 Minutes. Le direct sera à retrouver sur notre page Facebook.

M.C.