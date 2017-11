Montpellier, Lyon, Paris... Shakira contrainte de reporter ses concerts européens à 2018

Shakira, en mai 2017. — Victoria Will/AP/SIPA

Wherever, Whenever, qu’elle chantait. En tout cas, les concerts de Shakira en Europe, ça ne sera pas pour cette année, contrairement à ce qui était prévu. « A la suite d'une hémorragie des cordes vocales, la chanteuse est dans l’obligation de reporter toute prestation pour lui permettre de se soigner correctement avant de reprendre sa tournée mondiale et pour éviter toute blessure supplémentaire », a annoncé ce mardi matin Live Nation, organisateur de son El Dorado World Tour.

Autrement dit, tous les shows que la star devait donner sur le continent européen d’ici à la fin de l’année sont reportés « à 2018 ».

Shakira « reconnaissante pour toute la loyauté des fans »

Les éventuelles dates des nouveaux concerts et les informations pratiques pour les spectateurs qui ont acheté un billet pour ces shows devraient être communiquées vendredi, selon Live Nation. « Shakira reste incroyablement reconnaissante pour toute la loyauté, la patience et le soutien que ses fans lui ont apportés pendant cette période difficile »,.

La pop star devait lancer sa tournée mercredi dernier à Cologne (Allemagne) et se produire vendredi et samedi à Paris, mais ces dates ont été annulées au dernier moment. Ceux qui pensaient pouvoir l’applaudir jeudi à Montpellier ou le 28 novembre à Lyon conservaient un espoir qu’elle soit rétablie à temps. Espoir qui s’est envolé ce mardi dès que le communiqué de Live Nation a été publié.