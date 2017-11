VIDEO. Hellfest: Iron Maiden, Johnny Depp, Marilyn Manson... La programmation se dévoile

Bruce Dikinson (au micro) sera à Clisson l'été prochain. — Vaclav Salek/AP/SIPA

Déjà présent en 2014, le groupe britannique Iron Maiden sera de retour pour la 13e édition du festival metal du Hellfest, qui aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2018, ont annoncé lundi les organisateurs.

Il y a un peu plus de trois ans maintenant, Iron Maiden, groupe de heavy metal emmené par Bruce Dickinson au chant, avait fait un tabac au festival clissonnais devant plus de 35.000 personnes.

Johnny Depp, Joe Perry et Alice Cooper sur la même scène

On en sait plus sur les groupes qui viendront enflammer les scènes de Clisson: Marilyn Manson, Avenged Sevenfold, Limp Bizkit et Stone Sour seront de la partie, a-t-on appris mercredi. Quatre autres noms avaient été dévoilés mardi: Judas Priest, Nightwish, Megadeth, et, pour la première fois, Hollywood Vampires (avec Johnny Depp, Joe Perry[ ex Aeromisth], Alice cooper et Matt Sorum [ex Guns N'Roses]).

Pour rappel, le festival affiche déjà complet. Mi-octobre, environ 36 heures après l’ouverture de la billetterie pour l’édition 2018, tous les pass trois jours avaient été écoulés…

