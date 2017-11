Anthony Edwards, le Dr Green d'«Urgences», affirme avoir été victime d'un producteur pédophile

L'acteur Anthony Edwards, en 2015. — SIPANY/SIPA

C'est un témoignage bouleversant. L'acteur Anthony Edwards, qui a incarné le docteur Mark Green pendant des années dans la série Urgences, accuse Gary Goddard, un producteur de Broadway, de l'avoir agressé sexuellement quand il était adolescent.

«J'ai rencontré Goddard quand j'avais 12 ans, et il est devenu une personne centrale dans ma vie. Il m'a appris la valeur de la comédie, le respect de l'amitié et l'importance d'étudier. Les pédophiles s'attaquent aux faibles. Mon père, qui souffrait de stress post-traumatique non diagnostiqué, n'était pas disponible émotionnellement. Tout le monde a besoin de se lier, et moi aussi. Il a exploité ma vulnérabilité. J'ai été agressé sexuellement par Goddard, et il a violé mon meilleur ami. Ça a duré des années», affirme Edwards.

Accusations en 2014 contre Goddard et Bryan Singer

Après des années de thérapie, Anthony Edwards a confronté Gary Goddard dans les années 90 et ce dernier lui aurait fait part de ses remords, jurant qu'il avait suivi une thérapie. Mais en 2014, un ancien mannequin, Michael Egan, accuse Gary Goddard et le réalisateur Bryan Singer de l'avoir agressé sexuellement lorsqu'il avait 17 ans. Les poursuites, ainsi que celles engagées anonymement par un Britannique contre les deux hommes, ont finalement été abandonnées. Mais elles ont poussé Anthony Edwards à témoigner aujourd'hui contre Gary Goddard.

Goddard a principalement produit des pièces de théâtre et des attractions dans des parcs à thèmes. Il est listé comme coréalisateur, aux côtés de Bryan Singer, du projet de film musical Broadway 4D, en développement depuis plusieurs années.

Dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein, les accusations contre Gary Goddard et Bryan Singer, que les deux hommes ont toujours niées, ont refait surface ces dernières semaines, et ont notamment été relayées par l'actrice Jessica Chastain. Le comédien Corey Feldman, lui, affirme avoir été victime d'un «cercle pédophile» à Hollywood lorsqu'il était un enfant acteur (Les Goonies), accusant notamment Cloyd Jon Grissom, acteur des années 80. Le grand ménage ne fait que commencer.