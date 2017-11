Netflix lance «Huge in France», une série inspirée de la vie de Gad Elmaleh

HUMOUR L’humoriste et la plateforme de vidéos poursuivent leur collaboration avec une série de huit épisodes et un nouveau spectacle intégralement joué en anglais…

Gad Elmaleh au Festival de Cannes, en mai 2016. — NIVIERE/VILLARD/SIPA

Netflix annonce ce vendredi la production de Huge in France (« Enorme en France »), une série de huit épisodes de trente minutes avec Gad Elmaleh, qui jouera son propre rôle. Le scénario sera inspiré de la vie de l’humoriste qui s’est récemment installé aux Etats-Unis. Le Français créera cette série avec Jarrad Paul et Andy Mogel (The D-Train, The Grinder) qui seront crédités comme showrunners, et producteurs exécutifs.

Rien n'est impossible. (Sauf comprendre les règles du baseball)



Après la mise en ligne, en janvier, de Gad Elmaleh part en live, la collaboration entre le comédien et Netflix se poursuit. Et cela ne s’arrêtera pas à la série puisque la plateforme vidéo ajoute dans son communiqué que l’humoriste qu’elle proposera l’an prochain le nouveau stand up inédit de l’artiste, intégralement interprété en anglais.

109 millions d’abonnés

« Nous sommes ravis de collaborer avec un comédien et humoriste aussi talentueux que Gad Elmaleh sur sa première série. Gad est un artiste reconnu, dont l’humour, le charisme et le talent vont continuer à franchir les frontières et toucher un public mondial », se réjouit Cindy Holland, la vice-présidente des contenus originaux Netflix, dans le mail adressé aux médias. « Un public mondial », en l’occurrence quelque 109 millions d’abonnés. Autrement dit, si les vannes ne sont pas originales, ça ne passera pas inaperçu.