VIDEO. Le comique Louis C.K. accusé par plusieurs femmes de s'être masturbé devant elles

Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, Ed Westwick… La liste d’hommes accusés de harcèlement ou d’agressions sexuelles à Hollywood continue de s’allonger. Jeudi, après les témoignages contre Steven Seagal, c’est l’acteur et comique Louis C.K., récompensé de plusieurs Emmy Awards pour sa série Louie, qui a fait l’objet d’accusations venues du monde du stand-up et de la télévision.

Dana Min Goodman, Julia Wolov et une troisième femme ayant requis l’anonymat accusent le comique de s’être masturbé devant elles, selon les révélations du New York Times. Une quatrième, Abby Schachner, affirme qu'il a partagé ce plaisir solitaire au téléphone, en pleine conversation. « Il m’a demandé de venir dans sa loge le regarder se masturber », accuse encore Rebecca Corry, qui a refusé, lui faisant remarquer qu’il était marié et que sa femme était enceinte.

Sollicité par le New York Times, Louis C.K. a refusé de commenter. La première de son film I love you, daddy, dans lequel il incarne un père tentant d’empêcher sa fille de 17 ans (Chloë Grace Moretz) de tomber amoureuse d’un réalisateur de 68 ans (John Malkovich), a été annulée. Tout comme l’enregistrement de son passage chez Stephen Colbert.

La chaîne FX « troublée »

FX, qui diffuse ou a diffusé cinq séries produites par le comique depuis 2009, dont Louie, se dit « troublée ». La chaîne affirme qu’aucune de ces accusations ne sont remontées jusqu’à elle mais va enquêter.

« Wow, plus rien ne me surprend des hommes », a réagi Rosie O’Donnell.

wow

i guess nothing will ever surprise me again

regarding men



Louis C.K. - https://t.co/brUoHJT78y — ROSIE (@Rosie) November 9, 2017

Dans ses spectacles de stand-up, Louis C.K. plaisante régulièrement à propos de la masturbation, comme dans celui-ci, en 2007 : « Sa mère [de son épouse] reste avec nous, il n’y a nulle part où le faire dans la maison. Je dois aller dans la rue. Quand vous voyez un homme se masturber sur l’autoroute, ce n’est pas un SDF, c’est un homme marié. »

Dans un épisode de la série Louie, en 2011, il se présentait dans un faux segment sur Fox News comme un « comique/masturbator ».

Dans ce faux segment Fox News d'un épisode de la série Louie en 2011, Louis CK se présentait comme un "comique/masturbator" pic.twitter.com/tfFXWLESLG — Philippe Berry (@ptiberry) November 10, 2017

Comme dans le cas d’Harvey Weinstein ou de Kevin Spacey, le comportement de Louis Szekely (50 ans), de son vrai nom, était un secret de Polichinelle. Gawker posait la question dans un quiz anonyme : « Quel acteur adulé aime forcer des femmes comiques à le regarder se branler ? » C’était en 2012.