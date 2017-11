Le comique Louis C.K. accusé par plusieurs femmes de s'être masturbé devant elles

Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, Ed Westwick… La liste d’hommes accusés de harcèlement ou d’agressions sexuelles à Hollywood continue de s’allonger. Jeudi, après les témoignages contre Steven Seagal, c’est l’acteur et comique Louis C.K., récompensé de plusieurs Emmy Awards pour sa série Louie, qui fait l’objet d’accusations venues du monde du stand-up et de la télévision.

Dana Min Goodman, Julia Wolov et une troisième femme ayant requis l’anonymat accusent le comique de s’être masturbé devant elles. Une quatrième, Abby Schachner, de l’avoir fait au téléphone en pleine conversation. « Il m’a demandé de venir dans sa cabine le regarder se masturber », accuse encore Rebecca Corry, qui a refusé, lui faisant remarquer qu’il était marié et que sa femme était enceinte.

Sollicité par le New York Times, Louis C.K. a refusé de commenter. La première de son film I love you, daddy, dans lequel il incarne un père tentant d’empêcher sa fille de 17 ans (Chloë Grace Moretz) de tomber amoureuse d’un réalisateur de 68 ans (John Malkovich), a été annulée. Tout comme l’enregistrement de son passage chez Stephen Colbert.

FX, qui diffuse ou a diffusé cinq séries produites par le comique depuis 2009, dont Louie, s’est dit « troublée ». La chaîne affirme qu’aucune accusation ne sont remontées jusqu’à elle mais va enquêter.

« Wow, plus rien ne me surprend des hommes », a réagi Rosie O’Donnell.

wow

i guess nothing will ever surprise me again

regarding men



Louis C.K. - https://t.co/brUoHJT78y