Un restaurant sur le thème d’ABBA ouvrira ses portes à Londres

Le projet pharaonique porté par la star suédoise Bjorn Ulvaeus, ex-membre du groupe ABBA, a finalement obtenu le feu vert. Et à voir l’ampleur de l’entreprise, on peut comprendre les réticences des habitants de ce quartier calme de Londres, non loin de Waterloo station. Il ne s’agit pas seulement d’un restaurant, mais d’un gigantesque théâtre pouvant accueillir les shows les plus audacieux.

Malgré les protestations, le comité chargé de trancher la question s’est prononcé en faveur du projet. Dans un communiqué relayé par le Evening Standard, on peut lire que l’implantation d’une nouvelle salle de spectacle est en phase avec la réglementation. Un restaurant ayant pour thème le groupe suédois ABBA ouvrira donc bel et bien ses portes à Londres.

Un souci de cohérence

Le comité considère également que le design du bâtiment ne devrait pas entrer en conflit avec l’héritage architectural du quartier. D’autant que le bâtiment devrait bénéficier au public en ouvrant ses portes pour des « fonctions gratuites additionnelles pour la communauté ».

Bjorn Ulvaeus a donc remporté la bataille et construira son restaurant à thème, Mamma Mia ! The Party, sur le modèle de celui déjà ouvert ses portes à Stockholm. Le voisinage devrait donc se réjouir d’accueillir un tel monument de cohérence à la gloire de l’art : une salle construite dans le plus pur style des tavernes grecques où l’on déguste une cuisine méditerranéenne tout en appréciant un show Mamma Mia des plus immersif. Un rêve devenu réalité.