Harcèlement sexuel, Trump et Macron... Carla Bruni fait le point sur les rumeurs

Actuellement en tournée promotionnelle pour un album de reprises, Carla Bruni multiplie les sorties médiatiques. Dans une interview à paraître vendredi dans le Corriere della Sera, l’ex-première dame répond à pas mal de rumeurs. Elle avait déjà récemment démenti une rumeur de liaison avec Mick Jagger. C’est cette fois une liaison avec le président américain que Carla Bruni a réfuté. Non, elle n’a pas eu de relation avec Donald Trump. « Ce qui est amusant, c’est qu’il ne s’est pas seulement inventé une relation avec moi, mais aussi avec Madonna ou Kim Basinger », a raconté Carla Bruni.

Sarkozy le parrain

La chanteuse en a aussi profité pour faire un petit point politique et a estimé que son mari et ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était une sorte de « parrain » pour Emmanuel Macron : « Le nouveau gouvernement et le nouveau président sont proches de mon mari, ils lui demandent des conseils comme on le fait à des parrains. »

Enfin, et pour finir de faire le tour des sujets importants du moment, Carla Bruni a confirmé que le milieu de la mode n’avait, à sa connaissance, pas connu de harcèlement sexuel systématique, contrairement à celui du cinéma. Ancien top modèle, aujourd’hui âgée de 49 ans, Carla Bruni affirme n’avoir « jamais été harcelée et je n’ai jamais rien vu de tel concernant les autres mannequins : la mode était un milieu plutôt asexuée. »