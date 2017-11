Le développeur de «Pokémon GO» prépare un jeu «Harry Potter» en réalité augmentée

Des chasseurs de monstres aux sorciers. Niantic, le studio américain connu dans le monde entier depuis la sortie du jeu mobile Pokémon Go à l’été 2016, reprend les ingrédients qui ont fait le succès planétaire de son titre – à savoir la géolocalisation combinée à la réalité augmentée – pour les appliquer à Harry Potter (cette fois ce n'est pas une fake news!), une franchise presque aussi populaire que celle des mignonnes créatures de Nintendo.

The magic of Harry Potter is coming to a neighborhood near you with @HPWizardsUnite! Learn more: https://t.co/1HGKq8t7W1 #WizardsUnite pic.twitter.com/AyXqJqdfxu