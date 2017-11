Épidémie de fausses rumeurs: Milan Kundera n'est pas mort

Milan Kundera en 2010 — DUCLOS/SIPA

On ne fera pas la liste exhaustive pour ne pas faire de publicité aux auteurs de ces fausses rumeurs mais, croyez-nous sur parole, il y a depuis quelques mois de nombreuses fausses annonces de décès.

La dernière en date a eu lieu mardi matin et concernée Milan Kundera. A chaque fois, le modus operandi est le même : un faux compte Twitter reprend le nom et l’image de la maison d’édition de l’auteur en question et annonce sa mort.

⭕️⚠️L’annonce de la mort de l’écrivain Milan #Kundera est une fausse information diffusée sur Twitter et reprise par @i24NEWS_FR. pic.twitter.com/CI9KI81hf0 — 🌐M.A-G. (@MAG_LeGlobe) November 7, 2017

Soyez intelligents

Souvent, le hoax est très facilement détectable. Faute dans le nom, grammaire hésitante, compte non certifié et créé quelques jours plus tôt… Et pourtant, à chaque fois, les rumeurs se propagent extrêmement vite, en étant notamment reprises par d’autres comptes Twitter agrégateurs automatiques « d’informations ».

On en profite pour vous suggérer la lecture de l’auteur tchèque, controversé par ailleurs, de son vivant ? Et si vous pouviez aller de temps en temps faire un tour sur notre rubrique Fake Off, ce sera parfait.