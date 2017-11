La chanteuse américaine Lana Del Rey a décidé de ne plus interpréter sa chanson Cola présente sur son album Born to Die sorti en 2012.

Comme le révèle l’Independent, la chanteuse a écrit ce titre en imaginant un personnage très proche de Harvey Weinstein. En pleine affaire Weinstein, le producteur américain accusé par de nombreuses femmes d'agressions sexuelles, la jeune femme ne se sent plus à l'aise avec sa chanson.

On comprend mieux

« Quand j’ai écrit cette chanson, je suppose que j’avais en tête un type de personnage faisant penser à Harvey Weinstein ou Harry Winston », explique-t-elle. Le souci, c’est que la chanteuse dépeignait alors une figure plutôt positive, sorte de « Citizen Kane bienveillant ».

Les paroles sont d’ailleurs assez claires : « Harvey est dans le ciel avec des diamants et il me rend folle, tout ce qu’il veut c’est faire la fête avec son joli bébé. Viens bébé allons-y, on peut s’échapper vers le soleil levant, je connais ta femme et elle ne t’en voudra pas ». Effectivement, dans le contexte actuel, ça passe assez mal.

20 Minutes avec agences