Lyon: Intégrez le jury de Quais du Polar

Le festival Quais du Polar, gratuit, invite les plus grands auteurs de romans noirs à venir échanger avec leurs lecteurs. — K. Konrad / Sipa

Vous êtes tombés dans le polar depuis tout petit et vous n'arrivez pas à en décrocher, dévorant romans noirs et livres policiers toute l'année? Ou vous ne connaissez rien à l'exercice mais avez envie de vous prêter au jeu? Le festival international Quais du Polar, consacré à la littérature et au cinéma policiers, et 20 Minutes lancent un appel à candidature pour former le jury qui désignera LE Polar francophone de l'année.

En quête de 10 jurés

Dix jurés, venus de toutes la France et de tous âges, devront choisir le livre qu'ils ont préféré parmi une sélection de six romans. Reste à savoir qui succédera à Andrée Michaud et son brillantissime Bondrée. La liste des ouvrages n'a pas encore été dévoilée.

>> A lire aussi : Andrée Michaud, une «charmeuse de lecteurs» qui casse les codes du polar

Les 10 jurés, qui seront officiellement sélectionnés le 15 décembre, se réuniront pour délibérer le samedi 17 mars. Le nom du lauréat sera ensuite dévoilé lors de la 14ème édition du festival, qui se tiendra du 6 au 8 avril.

Si vous êtes intéressés pour candidater, il faut envoyer, avant le 8 décembre minuit, un courrier à Association Quais du Polar- Candidature - Prix des lecteurs - 70 quai Pierre Scize - 69005 Lyon ou par mail : prixdeslecteurs@quaidupolar.com. Vous devrez justifier votre candidature en présentant vos goûts littéraires et mentionner votre état civil, profession et lieu de résidence.