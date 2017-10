Robin Wright et Kevin Spacey dans la série «House of Cards». — David Giesbrecht/Netflix

Coïncidence ou conséquence… Netflix aurait décidé de mettre fin à House of Cards. Quelques heures après les accusations de harcèlement sexuel portées à l’encontre de l’acteur principal de la série, Kevin Spacey, le géant de la vidéo en streaming a annoncé mettre un terme au mandat au personnage de Franck Underwood.

« La sixième saison sera la dernière », ont annoncé Netflix et la société Media Rights Capital dans un communiqué commun repris par de nombreux médias américains. Dans ce même communiqué, les deux sociétés se disent « profondément troublées par les informations de la nuit dernière concernant Kevin Spacey ».

Kevin Spacey se considère « maintenant comme gay »

Selon The Hollywood Reporter et Business Insider, Netflix ne commandera pas de saisons supplémentaires de sa série phare, primée à de multiples reprises aux Emmy Awards. Les 13 épisodes de la saison 6, dont le tournage a déjà commencé, seront cependant bel et bien diffusés l’année prochaine. Si, selon les médias américains, la fin de la série était actée depuis cet été, cette annonce lancée seulement quelques heures après le « scandale Spacey » donne du grain à moudre aux amateurs des théories du complot et fait surtout un drôle d’effet.

Pour rappel, dans une interview accordée à BuzzFeed, l’acteur Anthony Rapp (Star Trek : Discovery), a accusé Kevin Spacey de lui avoir fait des avances alors qu’il n’avait que 14 ans, il y a de ça trente-et-un ans. Kevin Spacey, 58 ans, a assuré ne pas se souvenir de l’événement mais s’en est excusé d’emblée sur Twitter. L’acteur a également saisi cette « occasion » pour faire son coming-out et confié qu’il se considérait « maintenant comme gay ».

M.P.