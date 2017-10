Comic Con Paris: Le palmarès du premier Prix Jeunes Talents Comics

Concours de desin Comic Con — Comic Con Paris

A l’occasion de sa troisième édition, le Comic Con Paris, en partenariat avec Panini Comics et 20 Minutes, organisait le 1er Prix Jeunes Talents Comics.

Les apprentis dessinatrices et dessinateurs devaient signer la meilleure cover sur le thème des superhéros Marvel. Plus de 200 candidats ont tenté leur chance, et 45 demi-finalistes ont été départagés par les votes du public - plus de 30.000 ! Les 10 finalistes étaient vendredi au Comic Con Paris pour présenter leur cover devant un jury présidé par nul autre que l’auteur de comics Brian Michael Bendis.

Captain America rencontre Totoro

Plusieurs éléments ont été pris en compte par les membres du jury, tels que la présentation, les techniques utilisées, la conception graphique, la créativité et bien sûr la sensibilité de chacun. Et le grand gagnant est Nicolas Martin, à peine 20 ans, pour son mash up original entre Captain America et Totoro. Il aura le privilège de dessiner la « variant cover » d’un comic book de Panini Comics pour le Comic Con Paris 2018.

Concours de dessin avec le Comic Con Paris - Nicolas Martin

« Un niveau de dessin très élevé »

Spider Guile (ça ne s’invente pas) est deuxième du concours avec son combat dynamique entre Spider-Man et Docteur Octopus, et la troisième place se partage entre Alice Leclert, et sa cover sur Thor, et Julien Rico, pour celle sur Les Gardiens de la galaxie.

« Il y avait un niveau très élevé, plus que je n’ai l’habitude de le voir dans ce genre de concours, a commenté Brian Michael Bendis. Les quatre premières covers sont vraiment originales, uniques et ne cachent rien. Souvent, les jeunes artistes veulent couvrir leurs arrières, leurs hésitations, par trop de détails. Mais pas là. Et je suis également content de dire à certains que je vais regarder leur travail de près, et faire suivre à qui de droit. »