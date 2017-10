«Super Mario Odyssey»: On a testé le jeu le plus attendu de l'année (et c'est fun)

Mario peut changer de tenue mais aussi se transformer en de nombreux personnages et objets. — Nintendo

Le nouveau Mario est arrivé ! Super Mario Odyssey innove mais reste fun.

Il propose une aventure adaptée à la Switch, amusante et accessible pour toute la famille.

C’est un classique. Chaque nouvelle console de Nintendo se doit d’accueillir un nouvel épisode des aventures de Mario. On se souvient de Super Mario 64 (N64) ou Super Mario Sunshine (GameCube).

La Nintendo Switch ne fait pas exception à la règle et le nouveau Super Mario Odyssey, annoncé de longue date, est sans doute le jeu le plus attendu des gamers cette année… après un certain Zelda Breath of the Wild paru il y a quelques mois, déjà sur Switch !

20Minutes a pu y avoir accès en avant-première. Mais pour y jouer avant sa sortie officielle, ce vendredi 27 octobre, il fallait évidemment montrer patte blanche : signature de contrats de confidentialité et paramétrage obligatoire de la console en mode discret et anonyme. Pas question que les amis soient au courant de nos performances une fois connecté à cette aventure colorée qui, une fois encore, déroule le savoir-faire et le talent monstre de Nintendo.

Des niveaux graphiquement très variés pour un gameplay considérablement enrichi. - Nintendo

Bowser, l’éternel méchant des aventures Mario, a donc la ferme intention d’épouser la princesse Peach qui, elle, ne veut pas. L’ex-plombier va donc une nouvelle fois partir au secours de sa douce, illustration de sa patience et de sa persévérance. Un pitch digne des jeux des années 1980 et 1990, sans doute imaginé en 15 secondes, mais qui cache une aventure magistrale.

Sur des légumes géants

On navigue ici entre des mondes colorés qui oscillent entre réalisme (la ville de New Donk City) et surréalisme (le monde de la cuisine où l’on navigue sur des légumes géantes). Outre la variété des mondes, Super Mario Odyssey apporte surtout de nombreuses innovations de gameplay.

Certains niveaux jouent la carte d'un design plus enfantins et colorés. - Nintendo

Grâce à Cappy, Mario peut se transformer en de nombreux personnages et objets : une grenouille, un tyrannosaure, des flammes, un taxi (qui vous emmène alors dans un endroit secret), etc. De la même façon, il suffit de jeter Cappy sur un objet ou un adversaire pour changer radicalement le gameplay et avoir accès à de nouvelles capacités, de nouveaux mouvements, de nouvelles plateformes.

Un jeu varié, fun et accessible

De quoi varier le plaisir, alors que le joueur enchaîne les courses, sauts et autres roulés-boulés. Le jeu passe aussi de phases 3D à d’autres 2D au look rétro et au charme fou. C’est riche, c’est amusant et c’est surtout très accessible tant la jouabilité, Nintendo oblige, est remarquable. Tout le monde pourra se lancer dans cette aventure aux dimensions gigantesques, des plus jeunes aux plus exigeants qui pourront y passer des dizaines d’heures d’autant qu’on ne meure jamais vraiment dans le jeu.

Super Mario Odyssey s'adresse avec intelligence à tous les joueurs : quelque soit leur niveau. - Nintendo

Tout juste perd-on une pièce après une chute « mortelle ». A la maison, toute la famille a testé et approuvé Super Mario Odyssey, du jeune fan de 7 ans à la joueuse occasionnelle de 20 ans. Il y a tant de choses à faire dans les niveaux qu’il est possible d’aller à l’essentiel ou bien de tenter de jouer à tous les mini-jeux et tenter toutes les épreuves (dont certaines assez retorses). La magie Nintendo sans surenchère technologique.

Nintendo, le plaisir de jouer avant tout

La firme de Kyoto revient aux fondamentaux du jeu vidéo avec ce titre qui garantit des heures de plaisir. « Mario Odyssey c’est génial, lâchait mon fils après quelques heures de jeux. Il y a tellement de choses à faire ! » Pas question de parler d' « expérience ». Juste de fun. Un concept suffisamment universel pour rassembler tous les joueurs et faire de ce titre un plus que probable best-seller de la fin de l’année.

