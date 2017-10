Astérix : Mais pourquoi la carte du village gaulois a-t-elle disparu du dernier album "Astérix et la Transitalique"?

Le 37e tome de la série Astérix sorti le 19 octobre: Astérix et la Transitalique. — C. Allain / 20 Minutes

La traditionnelle carte de la Gaule a été éclipsée du dernier tome d’Astérix.

La présentation des personnages est aussi absente d’Astérix et la Transitalique.

L’éditeur Hachette explique que c’est un « parti pris éditorial ».

Ce 37e tome a été imprimé à cinq millions d’exemplaires.

Ils sont fous ces éditeurs. Sorti le 19 octobre, Astérix et la Transitalique n’est pas un album comme les autres. Le 37e tome de la série créée par Albert Uderzo et René Goscinny a vu la carte de la Gaule et la traditionnelle présentation des personnages disparaître. Habituellement situées en ouverture de l’album, les deux planches ont été éclipsées du tome imaginé par le dessinateur Didier Conrad et le scénariste Jean-Yves Ferri, qui officient ensemble pour la troisième fois.

Le 37e tome de la série Astérix sorti le 19 octobre: Astérix et la Transitalique. - C. Allain / 20 Minutes

« Je n’avais pas remarqué. Ce sont des clients qui nous l’ont signalé », témoigne le responsable du rayon BD de la librairie Le Failler, à Rennes. Quelques centaines de mètres plus loin, même son de cloche au Forum du Livre. « C’est un collègue qui a remarqué. J’ai vérifié plusieurs albums mais la carte n’y était pas. C’est surprenant », poursuit un vendeur. Les camps romains d’Aquarium, Babaorum, Petibonum et Laudanum encerclant le village gaulois ont donc disparu.

« Un parti pris éditorial »

Faut-il y voir un oubli ? Non, un choix délibéré selon l’éditeur. « Vous imaginez bien que quand on imprime cinq millions d’exemplaires, on n’oublie pas des pages entières », répond une représentante d’Hachette, surprise de la question. « Nous avons inséré une carte de l’Italie dans l’histoire. Nous jugions cela plus utile que de mettre une carte de la Gaule. C’est un parti pris éditorial », poursuit-elle.

C'est juste moi ou le nouvel #Asterix ne comporte pas la page mythique de la carte du village gaulois et des camps romains ? #transitalique pic.twitter.com/pio3nPHgsj — Cuvelier Jean-Louis (@jlouiscuvelier) October 21, 2017

Pour se justifier, Hachette explique également que ce n’est pas la première fois que la carte de la Gaule est absente. Lors de la sortie d’Astérix en Corse, c’est une carte de l’île de Beauté qui avait été dessinée. Mais la différence est notable car la planche se trouvait bien en ouverture de l’album. « Cette question n’a pas d’intérêt », balaye la représentante d’Hachette.

La carte de Gaule traditionnellement dessinée en ouverture de la bande dessinée Astérix. - C. Allain / 20 Minutes

La carte de Gaule n’est d’ailleurs pas la seule à avoir disparu. Au verso de cette planche se trouvait également une présentation des personnages d’Astérix, d’Obélix, du druide Panoramix, du chef Abraracourcix et du barde Assurancetourix. « La série est tellement connue aujourd’hui que l’on n’a pas jugé nécessaire de présenter les personnages », répond l’éditeur. « Mais c’est comme si on enlevait le générique d’une série », s’agace un fan de la BD.

L’un des plus gros succès au monde

Avec cinq millions d’exemplaires imprimés (deux millions pour la France, deux pour l’Allemagne et un pour le reste du monde), Astérix fait partie des plus gros succès mondiaux de la BD. Editées depuis 1961 par Dargaud, les aventures du Gaulois ont été reprises en 1980 par les éditions Albert René créées par Uderzo après la mort de son acolyte Goscinny. Hachette a absorbé la petite maison d’édition en 2008. Albert Uderzo a également lâché le crayon à Didier Conrad et au scénariste Jean-Yves Ferri pour la sortie en 2013 d’Astérix chez les Pictes.

