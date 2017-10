«Assassin's Creed Origins»: Une ode musicale à la magie du désert égyptien

Sarah Schachner, la compositrice des musiques du tout nouveau Assassin's Creed Origins. — Polly Antonia (courtesy of Top Dollar PR)

Pour la musique du nouvel « Assassin’s Creed Origins », Ubisoft à fait appel à une jeune compositrice, Sarah Schachner.

Son challenge : évoquer l’Egypte antique sans tomber dans les clichés musicaux.

Un défi relevé haut la main pour qui la musique est au cœur de l’expérience jeu vidéo.

Cet automne devrait être mémorable pour les amateurs de bandes originales de jeux vidéo. Outre le concert philharmonique organisé au Grand Rex (Paris) en marge du prochain salon Paris Games Week, du 1er au 5 novembre, et la Masterclass musicale de la Cité des sciences en présence du compositeur Inon Zur (Dragon Age, Fallout…), ce vendredi 27 octobre, le tout nouvel Assassin’s Creed Origins devrait, grâce à ses mélodies magistrales faire voyager les joueurs jusqu’aux rives du Nil.

Assassin's Creed Origins, une virée visuelle et musicale dans l'Egypte Antique. - Ubisoft

Une virée sonore rendue possible grâce au talent de la compositrice Sarah Schachner, une des rares femmes de l’industrie du jeu vidéo à être mise en avant et à laquelle on doit déjà l’excellente bande originale d’Assassin’s Creed IV Black Flag.

Pour cette nouvelle aventure, Assassin’s Creed emmène le joueur aux côtés de Bayek dans l’Egypte Antique. Le joueur y croisera même Cléopâtre. Côté gameplay, « cet épisode frappe fort », comme nous le confiait Mathieu, lecteur de 20 Minutes invité à tester le jeu en exclusivité.

S’il est impossible dans cette reconstitution historique, de faire parler les personnages dans les langues de l’époque, l’ambiance sonore et les musiques jouent un rôle essentiel afin d’immerger le joueur dans l’époque. « Il y a plus de 2 ans, Ubisoft m’a transmis les premiers éléments sur le jeu, des images de Bayek marchant seul dans une tempête de sable explique Sarah Schachner à partir de ces éléments j’ai juste voulu créer des sons qui évoquent le désert, sa magie et sa rudesse. » Et la magie fonctionne plutôt bien.

Jeux vidéo : des thèmes musicaux devenus cultes

Tout comme pour les superproductions cinéma hollywoodiennes les musiques de jeu concours à créer l’identité du jeu. Les thèmes élaborés par Hans Zimmer pour Pirates des Caraïbes ou John Williams pour Star Wars sont au fil du temps devenus cultes tout comme certaines bandes originales de jeux vidéo. Quel joueur ne connaît pas par cœur le thème de Zelda ou bien celui de Metal Gear Solid ? « Pour Bayek, le héros du jeu, j’ai voulu composer un motif musical reconnaissable facilement, confie-t-elle. Afin que le joueur puisse se connecter avec lui d’un point de vue émotionnel: c’est aussi pour moi le son de sa vengeance. »

L’émotion au coeur de l’expérience

Susciter ou exacerber les émotions, c’est un peu le propos de la musique dans un jeu vidéo, tout comme dans un film. « Dans un jeu, tout doit concourir à l’immersion du jeu, détaille Sarah Schachner : les graphismes, les sons, les voix, l’histoire, le gameplay… Et la musique c’est un peu le liant entre tous ces éléments. »

Tout comme les bandes originales de films, les musiques de jeux sont disponibles à la vente. - Ubisoft

Un composant clé dans l’alchimie de la création d’un jeu vidéo. Avec Assassin’s Creed Origins et ses mélodies, Ubisoft invite les joueurs au voyage. Dépaysement garanti, bercé par les compositions de Sarah Schachner et le bruit des lames aiguisées de Bayek l’assassin.