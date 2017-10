Affaire Harvey Weinstein: Lupita Nyong’o accuse le producteur de harcèlement sexuel

Lupita Nyong’o en 2017 — DDNY/Broadimage/SIPA

Depuis deux semaines, les témoignages à charge s’accumulent. Lupita Nyong’o a pris la parole jeudi dans une tribune publiée dans le New York Times pour raconter ses entrevues avec Harvey Weinstein, accusé d’agressions sexuelles et de viol par des dizaines de femmes. Elle raconte notamment une scène où elle s’est sentie en danger face au magnat de Hollywood qu’elle décrit comme un homme qui sait se montrer « très charmant », mais qui est en réalité « insistant ».

« Il voulait me faire un massage »

Après l’avoir rencontré une première fois en 2011 alors que Lupita Nyong’o était encore étudiante à l’école d’art dramatique de Yale, elle raconte sa deuxième rencontre, chez lui. Harvey Weinstein l’avait invitée à regarder un film à son domicile. « Harvey m’a conduite dans une chambre -sa chambre- et m’a dit qu’il voulait me faire un massage. Je pensais qu’il plaisantait au début, mais non. Pour la première fois, je me suis sentie en danger avec lui, j’ai un peu paniqué et je lui ai proposé de lui faire un massage : cela me permettait de contrôler physiquement, de savoir exactement où étaient ses mains », confie la comédienne de 12 Years a slave. Il décide ensuite de retirer son pantalon, mais la jeune femme parvient à s’enfuir.

Elle le recroise à d’autres occasions, à chaque fois il lui fait croire à de belles opportunités. Elle finit par accepter un dîner professionnel durant lequel il lui propose de finir le repas dans une chambre privée à l’étage.

« Je ne sais pas pour ta carrière »

Devant son refus, Harvey Weinstein se vexe et lui promet que si elle veut réussir dans le métier, « elle devra faire ce genre de choses ». Tandis qu’il raccompagne Lupita Nyong’o à son taxi, elle lui demande, inquiète d’avoir fait sortir la bête, s’ils sont en bons termes. « Je ne sais pas pour ta carrière, mais tout ira bien pour toi », lui rétorque-t-il.

Harvey Weinstein, qui a longtemps fait la pluie et le beau temps à Hollywood, est devenu un véritable paria depuis la parution d’enquêtes dans le New Yorker et le New York Times déclenchant des accusations en chaîne. Cinq femmes, parmi lesquelles Asia Argento et Rose McGowan, ont accusé le producteur de les avoir violées.