Affaire Harvey Weinstein: Channing Tatum met un terme à sa collaboration avec le producteur

Channing Tatum a eu une réaction à la mesure du scandale. L’acteur a mis un terme à sa collaboration avec Harvey Weinstein sacrifiant ainsi le long-métrage qu’il était en train de monter avec le producteur, accusé d’agressions sexuelles et de viol par des dizaines de femmes.

L’interprète de Magic Mike a publié un texte sur Instagram jeudi. « Les femmes courageuses qui ont eu le cran de se lever et de dire la vérité sur Harvey Weinstein sont de vraies héroïnes. Elles soulèvent les lourdes briques pour construire un monde plus équitable que nous méritons tous », écrit-il avant d’annoncer la fin de son projet.

« Nous ne développerons plus ce film »

« Notre seul projet en développement avec The Weinstein Company est l’histoire d’un garçon dont la vie est déchirée par les abus sexuels. Alors que nous ne développerons plus ce film ni quoi que ce soit d’autre avec The Weinstein Company, nous gardons à l’esprit le puissant message véhiculé par cette œuvre dans ce moment tragique ». Il conclut son texte par un message d’espoir. « Terminons ce que nos formidables collègues ont commencé et mettons un terme aux abus dans le monde de la culture une bonne fois pour toutes ».

Channing Tatum est l’un des seuls acteurs à prendre une telle position depuis le début du scandale. Harvey Weinstein, qui a longtemps fait la pluie et le beau temps à Hollywood, est devenu un véritable paria depuis la parution la semaine dernière d’enquêtes dans le New Yorker et le New York Times déclenchant des accusations en chaîne. Cinq femmes, parmi lesquelles Asia Argento et Rose McGowan, ont accusé le producteur de les avoir violées.