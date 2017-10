QUIZ. C'est qui le plus fort? Votez pour votre super-héros préféré

Les Avengers au complet pour le show «Marvel Universe Live!» — Feld Entertainment / 2016 MARVEL

Les super-héros ont pris le contrôle de «20 Minutes».

Votez pour votre favori.

Rien ne va plus aujourd’hui à 20 Minutes. Les journalistes ne sont plus maîtres de leur journal, les super-héros ont pris le pouvoir. Ils ont le contrôle sur tout et écrivent même des articles (pas tous, ne vous inquiétez pas). A les observer s’affairer dans nos locaux, une question nous vient : C’est qui le ou la plus forte ? Qui a le plus de fans ? Dans le fond, y en a-t-il un(e) plus cool que les autres (le premier qui répond Iceman sort immédiatement).

Grâce au SHIELD, nous avons pu accéder à un ordinateur pour vous concocter un quiz. Votez pour votre super-héros préféré. On ira huer les perdants au Comic Con. Ou pas…