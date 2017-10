Super-héros à «20 Minutes»: Captain America votera The Rock... Tony Stark trolle Elon Musk...

Iron Man et Captain America dans le film Avengers — Anonymous/AP/SIPA

Captain America : « Je voterai The Rock à la prochaine élection »

C’est l’heure du choix. Alors que les relations entre la Terre et Titan, la lune de Saturne, n’ont jamais été aussi tendues, la faute aux tweetclashs entre Trump et Thanos, j’ai décidé d’apporter mon vote à The Rock lors des prochaines élections présidentielles américaines.

Je sais que beaucoup d’entre vous auraient souhaité que je me présente moi-même, que je porte les couleurs de mon bouclier toujours plus haut, jusqu’à la Maison Blanche, mais n’oubliez pas que j’ai « dormi » pendant 70 ans.

Dwayne « The Rock » Johnson, lui, se lève à 4 heures du matin tous les jours pour une séance cardio, avant d’enchaîner sur des tournages, des visites d’hôpital, des rencontres avec les fans… Il est un modèle pour toutes les nouvelles générations, l’acteur le plus bankable du monde et le héros de plusieurs franchises. Il sera même bientôt un super-héros DC. « Make America Rock Again ! »

Steve Rogers

Mars : Elon Musk, on a un problème !

Depuis des années, le monde ne regarde plus les étoiles mais le petit doigt d’Elon Musk. Le milliardaire l’a promis, l’Homme posera le pied sur la planète rouge en 2022 comme il l’a déjà posé sur la Lune en 1969. C’est pourquoi il a créé la société SpaceX, lancé son programme de colonisation de Mars. Mais si votre « visionnaire » a prévu de construire des fusées et de les envoyer sur Mars, il n’avait pas prévenu qu’elles seraient vides. L’équipage, la nourriture, les infrastructures martiennes, en fait la colonisation elle-même, ce ne sont pas ses affaires, mais « un projet humain et mondial ».

Un projet pour moi, Tony Stark. En effet, face à l’irresponsabilité d’Elon Musk, j’annonce que le lancement officiel de StarkX, un vrai projet de colonies de vacances sur Mars, avec croisières spatiales, hôtels de luxe et soleil assuré. Les premières réservations sont prévues pour… 2020 ! Elon Musk peut donc retourner bosser sur son réseau de tunnels anti-embouteillages sous Los Angeles. On appelle ça aussi un métro.

Tony Stark